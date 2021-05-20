Англия

Привычные красные цвета дополнят диагональные полосы.

Перед своим последним поединком текущего сезона английской Премьер-лиги, который пройдет на Энфилде против Кристал Пэлас, Ливерпуль презентовал новый домашний комплект формы, в котором футболисты "красных" проведут следующий футбольный год.

Технический спонсор команды компания Nike при создании композиции черпала вдохновение образцами сезона-1964/65, когда команда под руководством впервые в своей истории сумела одержать победу в Кубке Англии, обыграв в финале Лидс Юнайтед (2:1), что позволило слегка скрасить провал до седьмой позиции в АПЛ и вылет из полуфинала Кубка европейских чемпионов от миланского Интера.

Новый комплект будет включать в себя отдельные вставки малинового цвета на воротнике и окантовке рукавов, а сама футболка будет выполнена в классическом красном цвете.

"Черпая вдохновение из сезона 1964 года, когда "красные" выступали под руководством Билла Шенкли, домашняя форма следующего сезона выделяется ярко-красным основным оттенком.

В 1964 году Ливерпуль впервые в истории клуба представил полностью красную форму, руководствуясь мнением, что это даст им психологическое преимущество. Шенкли, как известно, заявлял, что красный цвет означает опасность и силу.

Вдохновленные этим решением, мужская и женская команды будут выходить на поле в полностью красной форме с диагональными полосками и яркими малиновыми манжетами на рукавах и вырезе шеи, олицетворяющими силу, энергию и опасность, — в 2021–2022 годах.

Джерси с укоренившейся клубной историей и современным стилем дополняется гербом костяного цвета — дань уважения футболкам 90-х. Также, на шее с обратной стороны присутствуют зеленые вставки. Смелый, яркий и удобный для цифровых технологий бренд отлично вписывается в новую эру футбола", — гласит сообщение клуба в момент относительно презентации новой формы.

Увидеть команду Юргена Клоппа в новом комплекте можно будет непосредственно в матче 38-го тура АПЛ текущего сезона против Кристал Пэлас, который состоится 23 мая, начало в 18:00 по киевскому времени.