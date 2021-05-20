Английский форвард может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Харри Кейн, Getty Images
20 мая 2021, 18:58
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуб из-за непопадания "шпор" в Лигу чемпионов.
"Я хочу играть в Лиге чемпионов... Больше мне ничего не нужно. Я хочу участвовать в самых больших играх".
"Я уже заявлял, что никогда не скажу, что останусь в Тоттенхэме до конца своей карьеры. Также я никогда бы не сказал, что покидаю Тоттенхэм", — приводит слова Харри Кейна журналист Фабрицио Романо.