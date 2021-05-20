Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуб из-за непопадания "шпор" в Лигу чемпионов.

"Я хочу играть в Лиге чемпионов... Больше мне ничего не нужно. Я хочу участвовать в самых больших играх".
"Я уже заявлял, что никогда не скажу, что останусь в Тоттенхэме до конца своей карьеры. Также я никогда бы не сказал, что покидаю Тоттенхэм", — приводит слова Харри Кейна журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити планирует провести переговоры с Тоттенхэмом по трансферу нападающего Харри Кейна.