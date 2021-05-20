Англия

Английский форвард может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуб из-за непопадания "шпор" в Лигу чемпионов.

"Я хочу играть в Лиге чемпионов... Больше мне ничего не нужно. Я хочу участвовать в самых больших играх".