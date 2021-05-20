Англия

Англичанин все ближе к уходу из лондонского клуба.

Манчестер Сити хочет провести переговоры с Тоттенхэмом по трансферу нападающего Харри Кейна.

По информации источника, сам форвард "шпор" готов присоединиться к "горожанам", которые уже связывались с его представителями. Отмечается, что англичанин намерен сменить клуб до старта Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Кейн предупредил боссов Тоттенхэма, что хочет покинуть клуб.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 48 матчах Тоттенхэма, в которых отметился 32 забитыми голами и отдал 16 результативных передач.