Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Тоттенхэм.

В заключительном туре английской Премьер-лиги Лестер и Тоттенхэм будут образовывать центральную пару всего игрового дня, так как победа одной из команд может гарантировать ей участие в международном турнире рангом выше, чем она уже сумела достичь.

Брендан Роджерс, после поражения от лондонского Челси (1:2), провел ротацию в линии атаки, выпусти с первых минут в пару нападения к Джейми Варди Келечи Ихеаначо.

В исполнении Райана Мэйсона, на фоне поражения от бирмингемской Астон Виллы (1:2), мы увидели существенные изменения в обороне, где с первых минут сыграют Мэтт Доэрти и Давинсон Санчес.

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Сеюнджю — Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Томас — Мэддисон — Ихеаначо, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Амартей, Перейра, Фукс, Чаудхери, Менди, Прат, Перес.



Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Уинкс, Хойбьерг — Бергвейн, Алли, Сон — Кейн.

Запасные: Харт, Родон, Ламела, Дайер, Джон, Бэйл, Моура, Винисиус, Скарлетт.



Матч Лестер — Тоттенхэм начнется в 18:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.