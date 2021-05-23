Англия

Шведский футболист открыл свой бомбардирский счет в футболке манкунианцев.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка заключительного тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону.

Оле-Гуннар Солскьяер дал место в старте нескольким молодым футболистам, а один из них, Энтони Эланга, отплатил за доверие голом.

Шведский нападающий опередил защитника после подачи Дэниела Джеймса с фланга и головой переправил мяч в ворота.

19-летний футболист перебрался в стан "красных дьяволов" летом 2014 года из Мальме.