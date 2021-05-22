Португальский футболист вновь готов надеть футболку манкунианцев.
Криштиану Роналду, getty images
22 мая 2021, 13:29
Главный тренер Манчестер Юнайтед пообщался с Криштиану Роналду относительно его возвращения на Олд Траффорд.
Как сообщает издание Diario As, португальский футболист дал согласие на переход в стан "красных дьяволов".
Источник утверждает, что Криштиану Роналду никогда так всерьез не задумывался о возвращении в Манчестер Юнайтед, как сейчас.
Тем не менее, окончательно решение и переговоры произойдут уже после завершения чемпионата Европы.
Напомним, что в случае ухода Криштиану Роналду Ювентус попытается подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди.