Англия

Португальский футболист вновь готов надеть футболку манкунианцев.

Главный тренер Манчестер Юнайтед пообщался с Криштиану Роналду относительно его возвращения на Олд Траффорд.

Как сообщает издание Diario As, португальский футболист дал согласие на переход в стан "красных дьяволов".

Источник утверждает, что Криштиану Роналду никогда так всерьез не задумывался о возвращении в Манчестер Юнайтед, как сейчас.

Тем не менее, окончательно решение и переговоры произойдут уже после завершения чемпионата Европы.

Напомним, что в случае ухода Криштиану Роналду Ювентус попытается подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди.