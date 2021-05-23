Англия

Победа Тоттенхэма над Лестером позволила "синим" остаться в топ-4 АПЛ.

Поединок последнего тура Премьер-лиги между Астон Виллой и Челси преподнес множество эмоций любителям английского футбола, тогда как настроение болельщиков "пенсионеров" по ходу матча явно успевало меняться в противоположную строну.

Подопечные Дина Смита уже традиционно для себя преподнесли сюрприз и одержали победу над соперником из так называемой "большой шестерки".

Казалось, что Челси вместе с Томасом Тухелем останется без Лиги чемпионов и опустится на пятую строчку, но волевая победа Тоттенхэма над Лестером в параллельном матче сделала подарок не только "шпорам" в виде участия в Лиге конференций, но и игрокам Челси, которые заняли итоговую четвертую строчку.

Астон Вилла – Челси 2:1

Голы: Траоре, 43, Эль-Гази, 52 (пен) — Чилвелл, 70

Астон Вилла: Мартинес – Конса, Хаус, Мингз, Таргетт – Макгинн, Накамба – Траоре (Чуквуэмека, 73), Грилиш, Эль-Гази (Рэмзи, 79) – Уоткинс

Челси: Менди (Аррисабалага, 46) – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич (Хавертц, 66), Жоржиньо (Зиеш, 60), Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер

Предупреждения: Макгинн, Накамба, Мартинес – Жоржиньо, Вернер, Ковачич, Аррисабалага

Удаление: Аспиликуэта, 89