Англия

Football.ua представляет вашему вниманию итоги после последнего тура чемпионата Англии в верхней части турнирной таблицы.

Поединки последнего тура английской Премьер-лиги подошли к своему завершению, поэтому самое время подвести итоги касательно того, кто будет представлять Англию в еврокубках в следующем сезоне.

Итоговая турнирная таблица АПЛ-2020/21 следующим образом:

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов от Англии выступят команды, занявшие места в топ-4 таблицы. Так, в самом престижном еврокубке сыграют: Манчестер Сити (чемпион АПЛ-2020/21), Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.

Интересно, что в последнем туре "пенсионеры" потерпели поражение от Астон Виллы и до последнего рисковали спуститься на пятую строчку, однако волевая победа Тоттенхэма над Лестером стала определяющим фактором во многих аспектах:

- Челси оказался в зоне Лиги чемпионов;

- Лестер вновь упустил путевку в ЛЧ и сыграет в Лиге Европы;

- Арсенал, обыгравший Брайтон, спустился с седьмого на восьмое место и остался без еврокубков впервые с 1995 года;

- Тоттенхэм сохранил седьмую позицию и попал в Лигу конференций.

Что касается Лиги Европы, то там выступит вышеупомянутый Лестер, который занял пятую строчку и напрямую попал в групповую стадию турнира. Аналогичная ситуация и с шестым Вест Хэмом, которому досталась путевка ввиду того, что обладатель Кубка Англии и без того оказался в зоне ЛЕ.

Также нельзя не отметить, что победа Манчестер Сити или Челси в предстоящем финале Лиги чемпионов, а также потенциальная победа Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы никак не повлияют на нынешнее распределение еврокубковых мест в АПЛ, так как все три команды попали в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии по итогам сезона-2020/21.

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