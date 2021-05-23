Англия

Специалист оценил завершающий матч сезона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Кристал Пэлас, которая позволила клубу попасть в топ-3 АПЛ.

"Отличный результат. Погода была сумасшедшей. Ветрено, а это плохо для футбола. Мы хорошо вошли в игру, забили отличный гол. Второй гол оказался очень полезным. Я не знал о других матчах, не следил за результатами.

Я так горжусь тем, что мои парни сделали за последние 10 или 15 игр, и реакцией команды на тяжелые времена. Восемь побед из 10, две ничьи — это впечатляет. Энергия имеет решающее значение, и мы получили много энергии от наших фанатов".

"Сейчас у меня отпуск, такое ощущение, что сезон длился два года. Но через три недели уже сборы и я не могу дождаться их начала.

Какой был самый худший момент этого сезона? Я не могу выбрать что-то из всего бреда, который с нами происходил", — сказал Клопп.

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