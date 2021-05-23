Англия

Легенда Манчестер Сити перед уходом пополнил свою копилку рекордов новым достижением.

В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити, ставший чемпионом сезона-2020/21, одержал разгромную победу над Эвертоном со счетом 5:0.

Автором двух мячей в ворота "ирисок" стал нападающий Серхио Агуэро, который перед уходом в другой клуб на правах свободного агента пополнил свою копилку рекордов еще одним достижением.

Благодаря дублю в минувшем матче количество голов аргентинского форварда за Манчестер Сити в АПЛ достигло отметки в 184, что отныне является рекордным показателем.

Ранее лидером по количеству голов за один клуб в чемпионате Англии был экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, у которого на счету 183 взятия ворот в рамках английского первенства.

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