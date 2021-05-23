Англия

Эвертон не на лучшей ноте завершил сезон.

В заключительном туре АПЛ Эвертон в гостях разгромно уступил Манчестер Сити со счетом 5:0.

Это поражение стало самым крупным в карьере главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти.

До этого матча на счету итальянского тренера было 1116 матчей. И не в одном он так крупно не уступал.

До Эвертона Анчелотти возглавлял итальянские Ювентус и Милан, мюнхенскую Баварию, французский ПСЖ и мадридский Реал.

Эвертон же завершил сезон английской Премьер-лиги на 10 месте, отставая от зоны еврокубков на три очка.

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