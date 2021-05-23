Эвертон не на лучшей ноте завершил сезон.
Карло Анчелотти, Getty Images
23 мая 2021, 21:55
В заключительном туре АПЛ Эвертон в гостях разгромно уступил Манчестер Сити со счетом 5:0.
Это поражение стало самым крупным в карьере главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти.
До этого матча на счету итальянского тренера было 1116 матчей. И не в одном он так крупно не уступал.
До Эвертона Анчелотти возглавлял итальянские Ювентус и Милан, мюнхенскую Баварию, французский ПСЖ и мадридский Реал.
Эвертон же завершил сезон английской Премьер-лиги на 10 месте, отставая от зоны еврокубков на три очка.
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