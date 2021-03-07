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Наставник "ирисок" высоко отозвался о поргугальце.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти сравнил форварда Барселоны Лионеля Месси и нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне.

Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего. Я могу назвать его одним из лучших игроков их тех, кого тренировал. Не хочу говорить, что он лучший, потому что у меня длинный список футболистов, с которыми довелось работать. Но он очень высоко, безусловно", – сказал Анчелотти для Sky Sports.

Ранее наставник "ирисок" Карло Анчелотти рассказал, за кого болеет в Серии А.

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