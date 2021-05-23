Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сошелся в домашнем противостоянии с Кристал Пэлас и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Дубль Садио Мане принес в актив мерсисайдцев важнейшие три очка, которые позволили Ливерпулю финишировать на третьей строчке в турнирной таблице.

Обзор матча:

Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Мане, 36, 74

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Уильямс, Филлипс, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90+2) — Фабиньо, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Милнер, 78) — Салах, Фирмино (Жота, 90+1), Мане.

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд — Таунсенд, Маккарти (Ван Анхольт, 88), Куяте (Келли, 89), Томкинс (Шлупп, 58) — Заа, Айю.

Предупреждения: Александер-Арнолд, Милнер — Айю, Ридевалд.