Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед, финишировавший на второй строчке в таблице, отправился в гости к Вулверхэмптону.

Тренерский штаб Оле-Гуннара Солскьяера, учитывая отсутствие турнирной мотивации, доверился весьма экспериментальному составу, что не помешало манкунианцам одержать победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что матч против Манчестер Юнайтед стал последним для Нуну Эшпириту Санту во главе Вулверхэмптона, о чем было объявлено официально накануне встречи.

Обзор матча:



Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Семеду, 39 — Эланга, 13, Мата, 45+4

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури (Марсал, 83), Семеду, Боли, Коуди, Саис - Рубен Невеш, Моутинью, Траоре (Виллиан Жозе, 27), Дендонкер (Гиббс-Уайт, 60) — Фабиу Силва.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес — Джеймс, Мата (Межбри, 82), Матич, ван де Бек, Эланга — Диалло (Шортайр, 82).

Предупреждения: Аит-Нури, Дендокер, Боли — Хендерсон