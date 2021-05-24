Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, getty images
24 мая 2021, 08:59
В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед, финишировавший на второй строчке в таблице, отправился в гости к Вулверхэмптону.
Тренерский штаб Оле-Гуннара Солскьяера, учитывая отсутствие турнирной мотивации, доверился весьма экспериментальному составу, что не помешало манкунианцам одержать победу со счетом 2:1.
Стоит отметить, что матч против Манчестер Юнайтед стал последним для Нуну Эшпириту Санту во главе Вулверхэмптона, о чем было объявлено официально накануне встречи.
Обзор матча:
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Семеду, 39 — Эланга, 13, Мата, 45+4
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури (Марсал, 83), Семеду, Боли, Коуди, Саис - Рубен Невеш, Моутинью, Траоре (Виллиан Жозе, 27), Дендонкер (Гиббс-Уайт, 60) — Фабиу Силва.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес — Джеймс, Мата (Межбри, 82), Матич, ван де Бек, Эланга — Диалло (Шортайр, 82).
Предупреждения: Аит-Нури, Дендокер, Боли — Хендерсон