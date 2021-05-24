Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Вест Хэм разгромил Саутгемптон и финишировал в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

Подопечные Дэвида Мойеса отправили в ворота "святых" три безответных мяча и в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.

Обзор матча:



Вест Хэм — Саутгемтон 3:0

Голы: Форналс, 30, 33, Райс, 86

Вест Хэм: Фабианьски — Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон — Райс (Диоп, 90), Форнальс, Соучек, Лингард, Боуэн (Нобл, 84) — Антонио (Бенрахма, 69).

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс (Ромеу, 60), Беднарек, Вестергор, Салису — Армстронг, Редмонд, Диалло, Уорд-Проуз, Минамино (Телла, 62) — Ингз (Обафеми, 84).

Предупреждения: Беднарек, Диалло, Салису