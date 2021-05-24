Англия 24 мая 2021, 23:13 Обзор заключительного тура АПЛ Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матчей 38-го тура. Харри Кейн, фото getty images 24 мая 2021, 23:13 В рамках заключительного тура чемпионата Англии прошло множество зрелищных поединков, которые помогли распределить путевки в еврокубки. Ливерпуль и Челси пробились в Лигу чемпионов, Лестер драматично опустился в зону Лиги Европы, а Арсенал остался без еврокубков. Предлагаем вашему вниманию обзор всех поединков: АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2020 — 2021 # 24 МАЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Манчестер Сити 38 27 5 6 83 32 51 86 2 Манчестер Юнайтед 38 21 11 6 73 44 29 74 3 Ливерпуль 38 20 9 9 68 42 26 69 4 Челси 38 19 10 9 58 36 22 67 5 Лестер Сити 38 20 6 12 68 50 18 66 6 Вест Хэм 38 19 8 11 62 47 15 65 7 Тоттенхэм 38 18 8 12 68 45 23 62 8 Арсенал 38 18 7 13 55 39 16 61 9 Лидс 38 18 5 15 62 54 8 59 10 Эвертон 38 17 8 13 47 48 -1 59 11 Астон Вилла 38 16 7 15 55 46 9 55 12 Ньюкасл 38 12 9 17 46 62 -16 45 13 Вулверхэмптон 38 12 9 17 36 52 -16 45 14 Кристал Пэлас 38 12 8 18 41 66 -25 44 15 Саутгемптон 38 12 7 19 47 68 -21 43 16 Брайтон 38 9 14 15 40 46 -6 41 17 Бернли 38 10 9 19 33 55 -22 39 18 Фулхэм 38 5 13 20 27 53 -26 28 19 Вест Бромвич 38 5 11 22 35 76 -41 26 20 Шеффилд Юнайтед 38 7 2 29 20 63 -43 23 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте