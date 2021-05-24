В рамках заключительного тура чемпионата Англии прошло множество зрелищных поединков, которые помогли распределить путевки в еврокубки.

Ливерпуль и Челси пробились в Лигу чемпионов, Лестер драматично опустился в зону Лиги Европы, а Арсенал остался без еврокубков.

Предлагаем вашему вниманию обзор всех поединков:

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2020 — 2021

#   24 МАЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Манчестер Сити 38 27 5 6 83 32 51 86
2 Манчестер Юнайтед 38 21 11 6 73 44 29 74
3 Ливерпуль 38 20 9 9 68 42 26 69
4 Челси 38 19 10 9 58 36 22 67
5 Лестер Сити 38 20 6 12 68 50 18 66
6 Вест Хэм 38 19 8 11 62 47 15 65
7 Тоттенхэм 38 18 8 12 68 45 23 62
8 Арсенал 38 18 7 13 55 39 16 61
9 Лидс 38 18 5 15 62 54 8 59
10 Эвертон 38 17 8 13 47 48 -1 59
11 Астон Вилла 38 16 7 15 55 46 9 55
12 Ньюкасл 38 12 9 17 46 62 -16 45
13 Вулверхэмптон 38 12 9 17 36 52 -16 45
14 Кристал Пэлас 38 12 8 18 41 66 -25 44
15 Саутгемптон 38 12 7 19 47 68 -21 43
16 Брайтон 38 9 14 15 40 46 -6 41
17 Бернли 38 10 9 19 33 55 -22 39
18 Фулхэм 38 5 13 20 27 53 -26 28
19 Вест Бромвич 38 5 11 22 35 76 -41 26
20 Шеффилд Юнайтед 38 7 2 29 20 63 -43 23