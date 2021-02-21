Англия

Бывший защитник Реала возглавил команду из Чемпионшипа.

Английский специалист Джонатан Вудгейт стал новым главным тренером Борнмута, сообщает пресс-служба клуба из Чемпионшипа.

Соглашение с 41-летним англичанином рассчитано до конца нынешнего сезона. Он был назначен исполняющим обязанности наставником "вишен" в начале февраля. На этой должности он сменил Джейсон Тиндолл.

Под руководством Вудгейта, Борнмут выиграл три матча из пяти, один из которых также закончился с ничейным счетом. После 31 тура "вишни" занимают шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что игроки Борнмута отказались от дальнейшего участия в акции BLM перед матчами.