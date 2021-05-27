Англия

Легенда клуба считает, что норвежский коуч должен остаться.

Бывший центральный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд заявил, что руководство клуба не должно спешить с увольнением главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера.

"Мне кажется, что несмотря на отсутствие трофеев, Солскьяер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно летом и продолжить работу с командой в следующем сезоне. Не стоит его увольнять, это поспешно.

От Манчестер Юнайтед и фанаты и руководство должны требовать трофеев в следующем сезоне, потому что менталитет этого клуба основан на победах. Я ожидаю отличный сезон", — сказал Фердинанд после финала ЛЕ.

Отметим, в финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед уступил испанскому Вильярреалу в серии 11-метровых ударов.

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