Легенда клуба считает, что норвежский коуч должен остаться.
Рио Фердинанд, Getty Images
27 мая 2021, 14:25
Бывший центральный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд заявил, что руководство клуба не должно спешить с увольнением главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера.
"Мне кажется, что несмотря на отсутствие трофеев, Солскьяер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно летом и продолжить работу с командой в следующем сезоне. Не стоит его увольнять, это поспешно.
От Манчестер Юнайтед и фанаты и руководство должны требовать трофеев в следующем сезоне, потому что менталитет этого клуба основан на победах. Я ожидаю отличный сезон", — сказал Фердинанд после финала ЛЕ.
Отметим, в финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед уступил испанскому Вильярреалу в серии 11-метровых ударов.
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