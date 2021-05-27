Соглашение с 52-летним сербским специалистом подписано на три года.
Славиша Йоканович, ФК Шеффилд Юнайтед
27 мая 2021, 17:42
Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Славиша Йоканович.
Соглашение между английским клубом и 52-летним сербом рассчитано на три года.
Последним местом работы Йокановича был катарский клуб Аль-Грарафа, а до этого он возглавлял такие команды, как Партизан, Фулхэм и Уотфорд.
Напомним, по итогам прошедшего сезона Шеффилд Юнайтед занял последнее место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип.
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