Англия

Соглашение с 52-летним сербским специалистом подписано на три года.

Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Славиша Йоканович.

Соглашение между английским клубом и 52-летним сербом рассчитано на три года.

Последним местом работы Йокановича был катарский клуб Аль-Грарафа, а до этого он возглавлял такие команды, как Партизан, Фулхэм и Уотфорд.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Шеффилд Юнайтед занял последнее место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип.

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