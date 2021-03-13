Англия

Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию.

Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Криса Уайлдера.

Контракт с 53-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

"Быть ​​тренером Шеффилд Юнайтед — это особенное путешествие, и я его никогда не забуду. Был рад, что мне представилась возможность возглавить клуб еще в 2016 году, и рад успеху, которого мы достигли, включая два повышения в классе и лучший результат в истории Премьер-лиги.

Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в достижения клуба на этом пути, включая игроков, персонал и, в частности, болельщиков", — сказал Уайлдер пресс-службе "клинков'.

Отметим, что Уайлдер возглавлял клуб с 2016 года. На посту тренера он провел 227 матчей, добыл 106 побед, 44 раза сыграл вничью и уступил в 77 встречах.

На данный момент Шеффилд занимает последнее место в таблице АПЛ с 14 очками, однако еще имеет шансы спастись от вылета в Чемпионшип.

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