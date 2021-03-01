Англия

Аутсайдер Премьер-лиги проиграл 21 раз в 26-ти турах.

Поражение от Ливерпуля в 26-м туре чемпионата Англии стало 21-м для Шеффилд Юнайтед — повторение антирекорда Английской лиги.

В последний раз такое "достижение" покорялось 50 лет назад Ньюпорт Каунти, выступавшему в четвертом по рангу дивизионе английского футбола — сообщает ОРТА.

Учитывая, что набрав после 26-ти туров 11 очков (3 победы и 2 ничьи), «клинки» отстают от спасительного 17-го места на 15 пунктов, и только чудо может спасти их от вылета.

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