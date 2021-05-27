Италия

Португальский специалист лично заинтересован в покупке швейцарца.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, итальянская Рома намерена активно провести летний трансферный период в условиях начала работы Жозе Моуриньо во главе клуба, и уже нашла первого потенциального новичка для португальского наставника.

Речь идет о полузащитнике лондонского Арсенала Граните Джака, на которого, согласно данным источника, указал сам португальский наставник.

Также, стала известна сумма первого предложения по игроку от "волков" — 25 млн евро, 20 из которых будут переданы в качестве гарантированного платежа, а оставшиеся пять римский клуб будет выплачивать в качестве бонусов за успехи футболиста.

В текущем сезоне швейцарский полузащитник принял участие в 45-и матчах своей команды, оформив один забитый мяч и отдав две результативные передачи.

Его действующий контракт с "канонирами" подходит к концу летом 2023-го года, а текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 22 млн евро.