Англия

Руководство "красных дьяволов" предложит норвежцу контракт на три года.

Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед уступил в финале Лиги Европы Вильярреалу и упустил шанс на очередной трофей, руководство клуба хочет оставить Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера команды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, вице-президент клуба Эд Вудворд в ближайшее время предложит 48-летнему норвежцу новое соглашение, которое будет рассчитано на три года. Его действующий контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Также отмечается, что в летнее межсезонье Манчестер Юнайтед проведет около четырех трансферов для усиления команды. Одной из приоритетных целей МЮ является Джейдон Санчо из Боруссии Д. Также тренеру нужны молодой центральный полузащитник и защитник.

В прошедшем сезоне подопечные Солскьяера заняли второе место в турнирной таблице АПЛ и дошли до финала Лиги Европы.

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