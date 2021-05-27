Италия

Клубы ведут переговоры по обмену футболистами.

Манчестер Юнайтед вышел на туринский Ювентус с предложением обменяться футболистами в летнее трансферное окно.

Сообщается, что боссы "красных дьяволов" очень хотят вернуть форварда Криштиану Роналду в свои ряды, дабы побороться в следующем сезоне за чемпионство.

В обмен на португальца Юнайтед готов отдать хавбека Поля Погба, который в свое время также защищал цвета "старой сеньоры".

Также известно, что если Роналду захочет покинуть Ювентус, руководство не будет его удерживать.

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