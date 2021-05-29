Хавбек Ньюкасла получил награду по итогам мая 2021 года.
Джо Уиллок, АПЛ
29 мая 2021, 14:58
Полузащитник Ньюкасла Джо Уиллок, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу, признан лучшим футболистом мая в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Английский хавбек в истекающем месяце забил за "сорок" в каждом из четырех матчей, став единственным, кому удалось повторить рекорд Алана Ширрера (7 голов в 7 поединках АПЛ за Ньюкасл).
Стоит отметить, что Джо Уиллок — это первый игрок Ньюкасла с ноября 2013 года, который стал лучшим футболистом месяца в английской Премьер-лиге. До англичанина данную награду получал голкипер Тим Крул.
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