Англия

Хавбек Ньюкасла получил награду по итогам мая 2021 года.

Полузащитник Ньюкасла Джо Уиллок, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу, признан лучшим футболистом мая в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Английский хавбек в истекающем месяце забил за "сорок" в каждом из четырех матчей, став единственным, кому удалось повторить рекорд Алана Ширрера (7 голов в 7 поединках АПЛ за Ньюкасл).

Стоит отметить, что Джо Уиллок — это первый игрок Ньюкасла с ноября 2013 года, который стал лучшим футболистом месяца в английской Премьер-лиге. До англичанина данную награду получал голкипер Тим Крул.

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