Англия

"Пчелы" обыграли Суонси в финале плей-офф Чемпионшипа.

Брентфорд в финале плей-офф Чемпионшипа играл против Суонси и добился победы со счетом 2:0. Благодаря данному результату "пчелы" смогли пробить в элитный дивизион чемпионата Англии.

Брентфорд — Суонси 2:0

Голы: Тони, 10, Маркондес, 20

Брентфорд: Райя — Дальсгор, Пиннок, Янссон (Рид, 79), Роерслев — Канос (Форсс, 74), Йенсен, Маркондес (Бидструп, 90), Янельт (Годдос, 74), Мбемо — Тони.

Суонси: Вудмен — Нотон (Каллен, 60), Геи, Кабанго, Робертс — Граймз, Хурихэйн (Данда, 63), Айю, Фултон, Лоу — Бидуэлл (Мэннинг, 82).

Удаление: Фултон, 65

Отметим, что в полуфинале плей-офф Чемпионшипа Брентфорд разобрался с Борнмутом. Ранее путевку в элитный дивизион заработали Норвич и Уотфорд.