"Пчелы" обыграли Суонси в финале плей-офф Чемпионшипа.
Брентфорд - Суонси, getty images
29 мая 2021, 18:58
Брентфорд в финале плей-офф Чемпионшипа играл против Суонси и добился победы со счетом 2:0. Благодаря данному результату "пчелы" смогли пробить в элитный дивизион чемпионата Англии.
Брентфорд — Суонси 2:0
Голы: Тони, 10, Маркондес, 20
Брентфорд: Райя — Дальсгор, Пиннок, Янссон (Рид, 79), Роерслев — Канос (Форсс, 74), Йенсен, Маркондес (Бидструп, 90), Янельт (Годдос, 74), Мбемо — Тони.
Суонси: Вудмен — Нотон (Каллен, 60), Геи, Кабанго, Робертс — Граймз, Хурихэйн (Данда, 63), Айю, Фултон, Лоу — Бидуэлл (Мэннинг, 82).
Удаление: Фултон, 65
Отметим, что в полуфинале плей-офф Чемпионшипа Брентфорд разобрался с Борнмутом. Ранее путевку в элитный дивизион заработали Норвич и Уотфорд.