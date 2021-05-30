Аргентинский форвард попрощался с "горожанами" и их болельщиками.
Серхио Агуэро, twitter.com/aguerosergiokun
30 мая 2021, 14:22
Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Драгау (1:0).
Этот матч стал последним для нападающего Серхио Агуэро в футболке "горожан". Аргентинец уже опубликовал короткое прощальное сообщение в своем Twiiter.
"Горжусь своей командой и тем, что носил эту футболку столько лет. Манчестер Сити навсегда в моем сердце", — написал Агуэро.
Ранее появлялась информация, что Серхио Агуэро уже сегодня пройдет медобследование в Барселоне.