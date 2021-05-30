Англия

Аргентинский форвард попрощался с "горожанами" и их болельщиками.

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Драгау (1:0).

Этот матч стал последним для нападающего Серхио Агуэро в футболке "горожан". Аргентинец уже опубликовал короткое прощальное сообщение в своем Twiiter.

"Горжусь своей командой и тем, что носил эту футболку столько лет. Манчестер Сити навсегда в моем сердце ", — написал Агуэро.

Ранее появлялась информация, что Серхио Агуэро уже сегодня пройдет медобследование в Барселоне.