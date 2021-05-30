Англия

Условия нового соглашения с бразильцем были согласованы несколько недель назад.

Центральный защитник Тиаго Силва, чей контракт с Челси истекает летом этого года, продолжит и дальше защищать цвета "пенсионеров". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство лондонского клуба вскоре объявит о продлении соглашения с 36-летним бразильцем.

Все условия будущей сделки были согласованы еще несколько недель назад.

Несмотря на то, что Тиаго Силва остается на Стэмфорд Бридж, Челси все-таки рассматривает различные варианты усиления центра обороны на трансферном рынке.

В текущем сезоне возрастной бразилец провел в футболке "синих" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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