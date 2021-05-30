Англия

Немецкий наставник достиг внушительных успехов вместе с командой уже в первом неполном сезоне.

Лондонский Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Дргау (1:0).

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Примечательно, что данного достижения "пенсионерам" удалось достичь уже в первом сезоне под руководством немецкого наставника Томаса Тухеля, который в срочном порядке вызвался принять команду в конце января 2021-го года, после очередных неудачных результатов лондонцев под руководством Френка Лампарда.

В итоге, тридцатый матч во главе Челси принес немецкому 47-летнему специалисту его первый международный трофей в тренерской карьере, а клубу, по всей видимости, настолько понравилось с ним сотрудничать, что руководство уже готовит более длительное соглашение на улучшенных условиях.

Об этом сообщил Фабрицио Романо, указав, что контракт с немцем будет продлен куда более продолжительным, нежели изначально рассчитанное до 2022-го года соглашение.

Напомним, что теперь лондонскому Челси предстоит сыграть против испанского Вильярреала — триумфатора Лиги Европы УЕФА — в Суперкубке УЕФА.