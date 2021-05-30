Англия

"Пенсионеры" намерены сохранить французского полузащитника.

Лондонский Челси лишь накануне отпраздновал победу в Лиге чемпионов, минимально обыграв Манчестер Сити в финале турнира.

"Пенсионеры" вовсе не собираются затягивать с празднованием и уже работают с прицелом на будущие сезоны.

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство Челси предложило Нголо Канте новую долгосрочную сделку.

Текущий контракт французского полузащитника с Челси рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что лондонский клуб также начал переговоры с Томасом Тухелем о новом контракте.