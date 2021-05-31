Англия

Экс-игрок "горожан" считает, что коллектив Тухеля будет бороться за трофей АПЛ.

Бывший центральный защитник сборной Англии Джолеон Лескотт, известный по выступлениям за Манчестер Сити и ряд других английских команд, поделился ожиданиями от следующего сезона в АПЛ.

38-летний экс-футболист считает, что триумф над Манчестер Сити в финале Лиге чемпионов положительно отразится на моральном настрое игроков Челси в кампании-2021/22.

"Если вы посмотрите на составы, то можно сказать, что Челси ничем не уступает Манчестер Сити. Они сильны на всех позициях".

"Когда вы выигрывает турниры такого уровня, то это объединяет команду. Они будут единым целым в следующем сезоне. Игроки Челси вернутся после Евро-2020, будучи переполненными уверенностью в себе. Это может принести свои плоды", — заявил Лескотт в эфире BT Sport.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.

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