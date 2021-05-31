Англия

Лидер Вулверхэмптона может перебраться на Стэмфорд Бридж.

Крайний полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре попал в сферу интересов лондонского Челси, который в случае ряда успешных продаж сможет потратить 200 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель полностью доволен уровнем выступлений Риса Джеймса в качестве правого латераля, однако немецкий специалист хотел бы повысить уровень конкуренции на этой позиции.

Идеальным кандидатом на усиление этой зоны Тухелю видится именно Адама Траоре, который обладает впечатляющими физическими данными и способен обострять игру с флангов ключевыми передачами.

Однако, что стоит отметить, в Вулверхэмптоне 25-летний испанец подавляющее количество времени выступает гораздо выше в атаке, на позиции правого вингера, тогда как в Челси ему придется выполнять гораздо больший объем работы в обороне.

В текущем сезоне АПЛ Адама Траоре провел в футболке "волков" 37 поединков, в которых ему удалось отметиться 2 голами и 3 ассистами. В конце марта этого года на Football.ua выходил аналитический материал, в котором объяснялись причины такой скромной результативности в исполнении испанского вингера.