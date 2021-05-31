Англия

"Горожане" готовы предоставить испанскому центрбеку контракт на два сезона.

Капитан и центральный защитник Реала Серхио Рамос, контракт которого с мадридским грандом истекает 30 июня 2021 года, может отправиться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает ESPN, подписание 35-летнего испанца на правах свободного агента рассматривает Манчестер Сити, руководство которого готово предоставить опытному центрбеку соглашение, рассчитанное на два года.

Отметим, что именно срок контракта тормозит процесс переговоров между Серхио Рамосом и Реалом о продолжении совместного сотрудничества. Испанский защитник хочет подписать сделку на два сезона, тогда как "сливочные" продолжают придерживаться политики отказа от долгосрочных контрактов с возрастными футболистами.

Разногласия между Рамосом и Реалом в бюрократических вопросов вызвали интерес к опытному испанцу со стороны не только Манчестер Сити, но и Пари Сен-Жермен.