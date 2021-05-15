Испания

Защитник Реала не спешит с продлением контракта с клубом.

Быстрее чем развязка чемпионской гонки в испанской Ла Лиге приближается только момент завершения контракта со своим клубом у ключевого футболиста основного состава мадридского Реала Серхио Рамоса.

35-летний испанский центральный защитник все еще надеется увидеть на своем столе двухлетнее предложение от руководства "сливочных", в то время как они продолжают придерживаться политики отказа от долгосрочных контрактов с возрастными футболистами, при сохранении указанной заработной платы, которую затем еще и урежут на 10% из-за финансовых проблем на фоне пандемии COVID-19.

На этом фоне существенно возрос интерес со стороны действующего чемпиона Франции, Пари Сен-Жермен, который, как сообщает испанское издание AS, уже начал подготавливать соответствующее предложение в адрес культового футболиста.

Согласно данным источника, между Рамосом и президентом Реала, Флорентино Пересом, в январе этого года состоялась беседа по данному вопросу, во время которой игрок заявил: "ПСЖ сказал мне, что они смогут создать великолепную команду со мной и Лионелем Месси в составе".

При этом, испанец выразил приверженность проекту президента Реала, согласно которому тот будет выстраивать модель клуба в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино следующим образом прокомментировал слухи о возможном переходе Рамоса в его клуб: "Я не собираюсь ничего говорить по этому поводу, так как любое мое слово может быть некорректно воспринято. Серхио Рамос сейчас является игроком Реала. Могу вас только заверить в том, что, как и любая другая команда, мы намерены усилить свой кадровый потенциал".

На данный момент опытный футболист продолжает восстанавливаться от воспаления сухожилия, которое стало очередной причиной для пропуска череды поединков в текущем сезоне.

Рамос отыграл в этом футбольном году всего 21 матч, в которых отличился четырьмя голами и один раз отдал голевой пас.