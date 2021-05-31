Англия

Испанский полузащитник может сменить клубную прописку.

Манчестер Сити собирается подписать Серхи Роберто в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Sport.es.

Источник утверждает, что в переходе испанского полузащитника лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Действующий контракт футболиста с Барселоной рассчитан до лета 2022 года. Полузащитник не горит желанием покидать Барселону.

В нынешнем сезоне Роберто не часто появлялся на поле из-за травм — на его счету 15 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.