Испанский хавбек может сменить клубную прописку предстоящим летом.
Серхи Роберто (слева), Getty Images
20 мая 2021, 19:51
Полузащитник Барселоны Серхи Роберто может покинуть испанскую команду предстоящим летом. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство "блаугранас" готово рассмотреть предложения по 29-летнему испанцу в летнее трансферное окно, так как он больше не входит в будущие планы команды.
Действующий контракт футболиста с Барселоной рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Роберто не часто появлялся на поле из-за травм — на его счету 15 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.
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