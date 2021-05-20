Полузащитник Барселоны Серхи Роберто может покинуть испанскую команду предстоящим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство "блаугранас" готово рассмотреть предложения по 29-летнему испанцу в летнее трансферное окно, так как он больше не входит в будущие планы команды.

Действующий контракт футболиста с Барселоной рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Роберто не часто появлялся на поле из-за травм — на его счету 15 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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