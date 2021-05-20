Испания

Испанский хавбек может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто может покинуть испанскую команду предстоящим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство "блаугранас" готово рассмотреть предложения по 29-летнему испанцу в летнее трансферное окно, так как он больше не входит в будущие планы команды.

Действующий контракт футболиста с Барселоной рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Роберто не часто появлялся на поле из-за травм — на его счету 15 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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