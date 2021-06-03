Англия

"Шпоры" уверены, что вскоре данный вопрос будет решен.

Крайний полузащитник Сон Хын Мин в ближайшее время может поставить подпись под новым соглашением с Тоттенхэмом, несмотря на то, что нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "шпор" продолжает вести переговоры с представителями 28-летнего южнокорейца.

В Тоттенхэме уверены, что им удастся закрыть данный вопрос, когда окончательно определится ситуация с новым главным тренером.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за клуб из Северного Лондона 51 поединок во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 17 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что Тоттенхэм ведет переговоры с Антонио Конте, чтобы тот занял пост главного тренера команды.