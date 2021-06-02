Англия

Переговоры итальянского специалиста и лондонского клуба находятся на продвинутой стадии.

Бывший главный тренер миланского Интера Антонио Конте в ближайшее время может стать новым наставником Тоттенхэма. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство лондонского клуба находится на продвинутой стадии переговоров с 51-летним итальянцем и стороны обсуждают долгосрочный контракт.

Также затрагиваются темы будущего проекта "шпор", зарплата и усиление состава перед стартом следующего сезона.

Помимо этого, к Тоттенхэму может присоединиться новый спортивный директор в лице экс-менеджера Ювентуса Фабио Паратичи. У него есть предложение от "шпор" и его ответ ожидается в ближайшее время.

По итогам минувшего сезона Тоттенхэм занял седьмое место в турнирной таблице АПЛ, в то время как Интер, под руководством Конте впервые за 11 стал чемпионом Серии А.