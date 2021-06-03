Англия

"Молотобойцы" готовы предоставить шотландскому специалисту соглашение до 2024 года.

Руководство Вест Хэма готово поощрить своего главного тренера Дэвида Мойеса за успехи, которые он продемонстрировал в минувшем сезоне английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Николо Скира, боссы "молотобойцев" ведут активную работу над продлением действующего соглашения с 58-летним шотландским специалистом до 2024 года.

Напомним, что в кампании-2020/21 Вест Хэм под руководством Мойеса сенсационно занял итоговую шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, благодаря чему в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее появлялась информация, что Эвертон рассматривает кандидатуру Дэвида Мойеса в качестве сменщика Карло Анчелотти, ушедшего в мадридский Реал.