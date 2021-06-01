Шотландский тренер может сменить клубную прописку.
Дэвид Мойес, getty images
01 июня 2021, 19:30
Дэвид Мойес может стать новым главным тренером Эвертона в ближайшее время в случае ухода Карло Анчелотти.
Как сообщает The Times, руководство "ирисок" рассматривает такую возможность и готово вступить в переговоры.
Карло Анчелотти находится на продвинутой стадии переговоров с Реалом и о его назначении может стать известно уже в ближайшие часы.
Напомним, что Дэвил Мойес уже ранее работал в стане Эвертона, а после этого перебрался в Манчестер Юнайтед, чтобы стать преемником Сэра Алекса Фергюсона.