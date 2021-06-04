Англия

Бразилец принял предложение о новом контракте от клуба.

Защитник лондонского Челси Тиаго Силва продлил контракт с клубом до конца сезона-2021/22.

Его соглашение заканчивалось летом 2021 года, однако стороны пришли к решение продлить его на один год.

Отметим, что Силва присоединился к "пенсионерам" в минувшем сезона на правах свободного агента из ПСЖ.

На его счету в сезоне-2020/21 34 матча за клуб во всех соревнованиях и два забитых мяча. В итоге он впервые выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с Оливье Жиру и Томасом Тухелем.