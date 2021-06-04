Бразилец принял предложение о новом контракте от клуба.
Тиаго Силва, getty images
04 июня 2021, 19:12
Защитник лондонского Челси Тиаго Силва продлил контракт с клубом до конца сезона-2021/22.
Его соглашение заканчивалось летом 2021 года, однако стороны пришли к решение продлить его на один год.
Отметим, что Силва присоединился к "пенсионерам" в минувшем сезона на правах свободного агента из ПСЖ.
На его счету в сезоне-2020/21 34 матча за клуб во всех соревнованиях и два забитых мяча. В итоге он впервые выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с Оливье Жиру и Томасом Тухелем.