Англия

Вингер Тоттенхэма получит награду по итогам минувшего сезона чемпионата Англии.

Атакующий полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела признан автором лучшего гола минувшего сезона в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

29-летнему аргентинцу удалось записать на свой счет действительно невероятное взятие ворот, которое пришлось на принципиальный поединок 28-го тура АПЛ против лондонского Арсенала.

На 33-й минуте Ламела получил мяч в штрафной площади соперника, после чего ударом рабоной отправил мяч в дальний угол ворот Бернда Лено. Этот удар стал первым для "шпор" в тот вечер.

Видео гола (плеер Twitter):

🤯 "𝙄𝙨 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙖 𝙧𝙖𝙗𝙤𝙣𝙖!?" 🤯



Congratulations to @ErikLamela on winning the @premierleague Goal of the Season award for his stunning goal against Arsenal. pic.twitter.com/b7miqwBlyE — Budweiser Football (@budfootball) June 5, 2021

Видео гола другого плеера (на случай, если не отображается видео из Twitter):

Несмотря на то, что тот поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Арсенала, за который забитыми мячами отметились Мартин Эдегор и Александер Ляказетт, а сам Эрик Ламела покинул поле на 76-й минуте из-за красной карточки, именно его гол победил в голосовании среди болельщиков и экспертов.

Напомним, что лучшими футболистом и тренером АПЛ по итогам сезона-2020/21 стали два представителя Манчестер Сити — центральный защитник Рубен Диаш и испанский специалист Хосеп Гвардиола.