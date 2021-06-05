Англия

Центрбек Манчестер Сити получит награду по итогам минувшей кампании в чемпионате Англии.

Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш признан лучшим футболистом минувшего сезона в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Португальский центрбек в своей дебютной кампании в футболке "горожан" завоевал чемпионство Англии, став неотъемлемой частью обороны "горожан" и проведя 15 "сухих" матчей из 32 появлений на футбольном поле.

При этом, нельзя не отметить, что Диаш — лишь четвертый защитник в истории, который стал лучшим игроком сезона в АПЛ. До него этим похвастаться могли только Неманья Видич (Манчестер Юнайтед), Венсан Компани (Манчестер Сити) и Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).

Интересно также то, что Рубен Диаш выиграл в голосовании среди болельщиков, капитанов 20 клубов английского первенства и экспертов несмотря на то, что лучшим бомбардиром и ассистентом в АПЛ-2020/21 стал форвард Тоттенхэма Харри Кейн.

24-летний португалец набрал больше голосов, чем Кевин де Брюйне из Манчестер Сити, Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед, Джек Грилиш из Астон Виллы, Мейсон Маунт из Челси, Мохаммед Салах из Ливерпуля, Томаш Соучек из Вест Хэма и вышеупомянутый Харри Кейн из Тоттенхэма.

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