Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш признан лучшим футболистом минувшего сезона в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Португальский центрбек в своей дебютной кампании в футболке "горожан" завоевал чемпионство Англии, став неотъемлемой частью обороны "горожан" и проведя 15 "сухих" матчей из 32 появлений на футбольном поле.

При этом, нельзя не отметить, что Диаш — лишь четвертый защитник в истории, который стал лучшим игроком сезона в АПЛ. До него этим похвастаться могли только Неманья Видич (Манчестер Юнайтед), Венсан Компани (Манчестер Сити) и Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).

Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎



👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1