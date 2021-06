Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером минувшего сезона в английской Премьер-лиге, благодаря чему завоевал эту награду три раза за последние четыре года после перерыва в кампании-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Команда испанского специалиста выиграла чемпионство Англии по итогам кампании-2020/21, продемонстрировав при этом невероятную победную серию из 15 матчей — четвертую по длительности в истории АПЛ.

Помимо этого, Манчестер Сити — первая команда, которой удалось стать триумфатором Премьер-лиги, будучи в день Рождества всего на восьмой строчке в турнирной таблице.

