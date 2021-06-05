Англия

Перспективный игрок продолжит карьеру в АПЛ.

Полузащитник Норвича Эмилиано Буэндия станет игроком Астон Виллы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, клуб уже договорился с Новичем о трансфере молодого хавбека и уверен, что сделка будет официально завершена в ближайшие часы.

Предварительная сумма перехода аргентинца составляет 35 миллионов евро.

Отметим, что главным фаворитом на Буэндию считался лондонский Арсенал, однако их предложение в 30 миллионов евро было отклонено.

В минувшем сезоне футболист в 39 играх Чесмпионшипа забил 5 голов, отдал 17 результативных передач и помог Норвичу вернуться в английскую Премьер-лигу.

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