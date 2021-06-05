Перспективный игрок продолжит карьеру в АПЛ.
Эмилиано Буэндия, getty images
05 июня 2021, 19:56
Полузащитник Норвича Эмилиано Буэндия станет игроком Астон Виллы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, клуб уже договорился с Новичем о трансфере молодого хавбека и уверен, что сделка будет официально завершена в ближайшие часы.
Предварительная сумма перехода аргентинца составляет 35 миллионов евро.
Отметим, что главным фаворитом на Буэндию считался лондонский Арсенал, однако их предложение в 30 миллионов евро было отклонено.
В минувшем сезоне футболист в 39 играх Чесмпионшипа забил 5 голов, отдал 17 результативных передач и помог Норвичу вернуться в английскую Премьер-лигу.
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