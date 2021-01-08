Англия

"Канониры" не уверены, что готовы удовлетворить финансовые запросы лидера Чемпионшипа.

Арсенал намерен усилиться креативным плеймейкером в зимнее трансферное окно, несмотря на недавний прогресс своего воспитанника Эмиля Смита-Роу.

Одним из рассматриваемых "канонирами" вариантов является полузащитник Норвича Эмилиано Буэндия, за которым, по информации The Athletic, клуб из Северного Лондона следит на протяжении последних 18 месяцев.

Тем не менее, как сообщает источник, камнем преткновения к заключению сделки по 24-летнему аргентинцу являются финансовые запросы Норвича, который требует за своего игрока 40 миллионов фунтов.

В Арсенале не уверены, что готовы удовлетворить требования "канареек". Также лондонский клуб не хочет на правах аренды отправлять в Норвич своих молодых игроков в лице вингера Риса Нельсона и центрального хавбека Джо Уиллока.

Таким образом, первоочередная задача Арсенала в зимнее трансферное окно на данном этапе — избавиться от всех ненужных футболистов, а затем тщательно обдумать трансферы потенциальных новичков, дабы не допустить ошибки прошлых лет.

Стоит отметить, что в шорт-лист "канониров" на роль плеймейкера также входят Кристиан Эриксен из Интера, Хусем Ауар из Лиона, Юлиан Брандт из дортмундской Боруссии, а также Иско из мадридского Реала.

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