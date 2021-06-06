Англия

Аргентинский хавбек перейдет в Астон Виллу.

Появившаяся ранее информация о предстоящем переходе в Астон Виллу атакующего полузащитника Норвича Эмилиано Буэндии, ставшего лучшим игроком минувшего сезона Чемпионшипа, по-настоящему взбудоражила любителей английского футбола.

Главным претендентом на 24-летнего аргентинца на протяжении долгого времени считался лондонский Арсенал, который действительно следил за развитием футболиста в течение всей минувшей кампании. Многие авторитетные СМИ и журналисты сообщали, что "канониры" уже успели сделать предложение Норвичу, однако вчера, 5 мая, аргентинское издание TyC Sports первым сообщило о завершении процедуры перехода Буэндии в Астон Виллу.

Интересным является также тот момент, что журналист вышеупомянутого издания Цезарь Луис Мерло уточнил, что "канарейкам" не поступало никаких официальных предложений от Арсенала по Буэндие, тогда как бирмингемцам креативный аргентинец обойдется в 35 миллионов евро.

Данную информацию вскоре подтвердили многие авторитетные журналисты и издания, однако их мнение касательно интереса к футболисту со стороны клуба из Северного Лондона в корне разошлось.

Чарли Уотс, Goal: "Неизвестно, делал ли Арсенал официальное предложение по Буэндие, но Астон Вилла закрывает последние детали для осуществления трансфера". (изначально писал, что предложений от "канониров" не было, но позже удалил пост).

Фабрицио Романо, Sky Sport Italia, ссылаясь на Чарли Уотса: "Астон Вилла действительно находится на продвинутой стадии переговоров по Буэндие. Арсенал несколько дней назад сделал свое первое предложение".

Дэвид Орнштейн, The Athletic: Будучи инсайдером по Арсеналу, в пресс-релизе не упомянул абсолютно ничего касательно предложения "канониров".

Sky Sports: "Астон Вилла перебила предложение Арсенала по Буэндие".