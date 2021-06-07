Английский нападающий добрался до юбилейной отметки.
Маркус Рашфорд, getty images
07 июня 2021, 00:59
Сборная Англии в рамках товарищеского поединка минимально обыграла Румынию благодаря голу Маркуса Рашфорда.
Как сообщает Opta, для нападающего этот гол стал сотым в карьере футболиста.
23-летний Маркус Рашфорд отметился 88 голами в футболке Манчестер Юнайтед, а остальные двенадцать забил за национальную команду.
Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Англия — Румыния, в котором можно увидеть гол Рашфорда.