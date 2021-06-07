Англия

Английский нападающий добрался до юбилейной отметки.

Сборная Англии в рамках товарищеского поединка минимально обыграла Румынию благодаря голу Маркуса Рашфорда.

Как сообщает Opta, для нападающего этот гол стал сотым в карьере футболиста.

23-летний Маркус Рашфорд отметился 88 голами в футболке Манчестер Юнайтед, а остальные двенадцать забил за национальную команду.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Англия — Румыния, в котором можно увидеть гол Рашфорда.