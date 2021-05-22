Англия

Футболист рассказал, какие клубы ему нравятся.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассказал, куда бы предпочел перейти, если бы такая возможность была.

"Допускаю ли я возможность поиграть за рубежом? Никогда не говори "никогда". Какие мне нравятся клубы не считая Манчестер Юнайтед? Это Реал и Барселона.

Просто за них всегда играют выдающиеся футболисты, плюс команды показывают привлекательный футбол. Мне кажется, за ними следят все люди", — сказал Рашфорд.

Отметим, что нынешний контракт 23-летнего форварда с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года.

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