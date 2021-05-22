Футболист рассказал, какие клубы ему нравятся.
Маркус Рашфорд, Getty Images
22 мая 2021, 21:55
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассказал, куда бы предпочел перейти, если бы такая возможность была.
"Допускаю ли я возможность поиграть за рубежом? Никогда не говори "никогда". Какие мне нравятся клубы не считая Манчестер Юнайтед? Это Реал и Барселона.
Просто за них всегда играют выдающиеся футболисты, плюс команды показывают привлекательный футбол. Мне кажется, за ними следят все люди", — сказал Рашфорд.
Отметим, что нынешний контракт 23-летнего форварда с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.