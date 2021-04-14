Англия

Футболист пока не готов играть.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о характере травмы форварда команды Маркуса Рашфорда.

"Я готов дать ему столько времени, сколько смогу. У него по-прежнему болит нога, но мы скрестим пальцы и ждем, когда пройдет восстановление.

То, что у нас на данный момент не все футболисты готовы играть, никогда не радует, но у нас есть те, кто готов воспользоваться ситуацией и попасть в первую команду", — цитирует Солскьяера ВВС.

Напомним, в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против Гранады Маркус Рашфорд повторил достижение Бобби Чарльтона.

Свой следующий матч Манчестер Юнайтед сыграет в четверг, 15-го апреля, против Гранады в Лиге Европы. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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